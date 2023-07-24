Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 481

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 24 июля

• Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в столице. Осколки дрона нашли на Комсомольском проспекте неподалеку от штаб-квартиры Минобороны РФ, еще один попал в бизнес-центр на улице Лихачёва.

В Минобороны РФ уточнили, что «средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены» два беспилотника.

• Суд приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего главу барнаульского штаба Алексея Навального Вадима Останина (Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение „Штабы Навального“» «экстремистским» и запретил его деятельность в РФ).

Останина задержали в декабре 2021 года. Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК) и некоммерческой организации, посягающей на личность (ст. 239 УК). Вадим Останин находится в СИЗО уже больше года. Он рассказывал, что следователи требовали от него признательные показания и переводили в карцер.

Прокурор Севиль Вакаева просила 11 лет колонии.

• Президент РФ Владимир Путин написал статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней утверждается, что СССР и Россия «последовательно защищали» интересы «стран Африки на международных площадках».

Значительная часть текста посвящена зерновой сделке, о прекращении которой в одностороннем порядке объявили российские власти: «Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай».

Статья вышла после того, как власти ЮАР объявили о согласии арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда.