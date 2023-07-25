Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 482

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 25 июля

• Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий штрафы до 300 тыс. рублей за невыполнение требований Минюста об устранении нарушений законодательства об «иностранных агентах». В ст. 19.5 КоАП появится пункт 4.5, по которому россиян будут преследовать за «невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства <…> об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства».

Физлицам грозят штрафы от 30 до 50 тыс., должностным — от 70 до 100 тыс., юридическим — 200−300 тыс. рублей.

• Три из четырех соавторов законопроекта о лишении россиян гражданства по рождению отозвали свои подписи из-под документа. Пропали автографы представителей российских властей ЛНР (Ольги Бас) и Севастополя (Екатерины Алтабаевой и Сергея Колбина).

Оставшийся соавтор, представляющий Крым сенатор Сергей Цеков, сказал в СМИ, что не планирует отзывать документ: «На сегодняшний день я не планирую отзывать законопроект. Не знаю, как будет завтра, послезавтра, но в принципе я считаю, что законопроект имеет право на жизнь. Почему они отозвали подписи, надо спрашивать у них».

Ранее сенаторы предложили лишать гражданства по рождению тех, кого власти РФ преследуют за дезертирство, «дискредитацию» ВС РФ и призывы к «экстремизму». Против выступил красноярский сенатор, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

• Крупные банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы, пишут «Известия». Такой возможности нет в 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ. При этом по-прежнему наличную валюту можно внести в отделениях банков.

Изменения связаны с введением санкций против российского финансового сектора, заморозкой корсчетов, а также проводимой дедолларизацией в РФ, пояснили эксперты.