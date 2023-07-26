Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 483

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Главное на утро 26 июля

• Госдума РФ приняла пакет законов, связанных с призывом и мобилизацией в армию. Призывной возраст повысили до 30 лет без всякого переходного периода, а нижнюю границу оставили прежней — 18 лет. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу просил повысить её до 21 года, и с ним соглашался президент Владимир Путин.



Мобилизованным и призывникам с момента внесения повестки в электронный реестр будет запрещен выезд за границу, хотя недавний закон об электронных повестках предполагал, что запрет будут накладывать только через семь дней после публикации.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов («ЕР») назвал предложение коммунистов освободить от мобилизации отцов троих детей «сохранением комфортной жизни уклонистов»: «Уже не раз мы обсуждали, что поправки в закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации“ очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной-то уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить?»

• Госдума многократно увеличила штрафы за неявку в военкомат. Человек будет оштрафован на 10−30 тыс. рублей. Раньше штраф составлял 500−3 тыс. рублей. Штрафы за несообщение в военкомат актуальных сведений о себе увеличены до 1−5 тыс., об отъезде с места жительства на срок более трех месяцев — до 10−20 тыс. рублей и о выезде из России на срок более полугода — до 5−15 тыс.

Кроме того, главы российских регионов смогут по поручению президента создавать военизированные компании в форме государственных унитарных предприятий. Их наёмникам будут раздавать боевое ручное стрелковое оружие с патронами.

• Генпрокуратура объявила «нежелательной» организацией телеканал «Дождь», признанный «иностранным агентом» и заблокированный в РФ ещё в марте 2022 года.

По версии Гепрокуратуры, юрлица канала, зарегистрированные в Латвии и Нидерландах, создала «иностранная журналистка Н. Синдеева, имеющая российское гражданство». Материалы СМИ, как считает ведомство, готовят «голландские и латвийские журналисты, имеющие российское гражданство». А также «Дождь» цитирует других «нежелательных организации», «иностранных агентов» или тех, кого власти объявили «экстремистами»: «Указанные организации дискредитируют органы государственной власти РФ, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции, оказывают поддержку организациям и физическим лицам, включенным в реестр иностранных агентов».

