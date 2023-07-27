Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 484

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 27 июля

• Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает российским сайтам авторизовать пользователей через иностранные почты. Регистрация будет возможна через портал госуслуг, «Единую биометрическую систему», существующий аккаунт в другом российском сервисе, в том числе почтовом, и по номеру телефона.

Как обычно, столь значимые изменения внесли ко втором чтению в несвязанный с ними законопроект — о запрете иностранцам контролировать новостные агрегаторы. При этом по сравнению с первой версией, максимальную возможную долю иностранцев увеличили с 20% до 49%. Кроме того, в документ добавили требования к владельцам хостингов, по которым власти собираются создать единый реестр провайдеров хостинга, который будет вести Роскомнадзор — они должны будут проверять личности клиентов и отвечать на запросы силовиков.

• Сыктывкарский суд арестовал 64-летнего социолога и исследователя левого движения Бориса Кагарлицкого (власти РФ считают «иностранным агентом»). Его обвиняют в «призывах к террористической деятельности» в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за прошлогоднего ролика на YouTube, касающегося взрыва на Крымском мосту.



Кагарлицкий заявил, что «дело является политическим» и «никак не связано с Сыктывкаром». Борис Кагарлицкий, живущий в Москве, сказал, что не знает причин его этапирования в Коми. Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следствия.

• Российские компании начали переносить информацию из дата-центров в московском регионе за Урал.

«Если раньше компании, даже работающие в регионах, стремились к централизованному хранению информации и консолидировали ее в Московском регионе, поскольку здесь происходит основная бизнес-активность, то сейчас формируется обратная тенденция», — поясняет один из собеседников «Коммерсанта» среди хостинг-провайдеров.

Спрос на размещение центров обработки данных (ЦОД) за Уралом подтверждают в «Ростелекоме». В сегменте облачных сервисов в Екатеринбурге и Новосибирске компания фиксирует рост спроса на уровне 20–30% по сравнению с прошлым годом: «ЦОД в этих городах в ближайшее время будут пополняться мощностями, планируется за ближайшие пять лет удвоить число стойко-мест».

По оценке хостинг-провайдера RUVDS, за последний год прирост количества клиентов в ЦОД Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирска превысил 80% по сравнению с порядка 17% в европейской части страны. Участники рынка объясняют ситуацию переориентацией бизнеса на региональные рынки и растущими требованиями к безопасности данных, в том числе на фоне атак беспилотников на столицу.