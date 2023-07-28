Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 485

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Главное на утро 28 июля

• Красноярский сенатор, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас, выступивший против расширения призывного возраста с 18 до 30 лет, а не с 21 года, как обещали в Минобороны РФ, продолжил критиков авторов инициативы. Он отреагировал на неоднозначные заявления главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, который уверял, что «закон написан под большую войну, под общую мобилизацию».

«После такого комментария уважаемого коллеги Картаполова нужно, конечно, еще раз прочитать закон после голосования в Госдуме, ни признаков мобилизации, ни большой войны там не было», — написал Клишас в своём телегерам-канале.

Затем Картаполов заявил, что, по его сведениям, сенаторы, которые ранее высказались против проекта о повышении призывного возраста, «изменили своё мнение». Но Клишас остался при своём: «Что касается меня, то хочу сказать уважаемому коллеге, депутату и генералу, что я несколько сложнее устроен, чем ему кажется».

• Управление МВД по Чечне потребовало от людей младше 30 лет обращаться за загранпаспортом в присутствии родителей, чтобы убедиться, что «цели поездки не противоречат интересам» России. Это следует из ответа ведомства адвокату Александру Немову, чьей подзащитной отказали в документе.

Чеченская полиция обосновала решение «протоколом заседания антитеррористической комиссии» от 2015 года.

«Они пытаются ненормативным актом заменить, во-первых, установленный административный регламент МВД по выдаче загранпаспортов, во-вторых, иные нормативные акты, в том числе правительства РФ, которые определяют статус загранпаспорта, включая закон о документе, удостоверяющем личность», — отметил Немов.

• Власти Великобритании разрешили российским миллиардерам, попавшим под санкции, тратить средства с замороженных счетов, в том числе на обслуживающий персонал. Об этом рассказала газета The New York Times со ссылкой на источники.

По сведениям издания, бизнесменам выдают деньги на основе специальных лицензий. Они позволяют использовать часть средств с замороженных счетов. В отдельных случаях разрешали тратить больше 1 млн долларов в год.

Всего из 1 тыс. заявок в концу 2022 года правительство Британии одобрило только 82, пишет газета.