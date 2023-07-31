Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 486

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 486
31 Июл 2023, 10:49

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Главное на утро 31 июля

• Число пострадавших от взрыва в центре Таганрога выросло до 22, сообщил замминистра региональной политики Ростовской области Сергей Тюрин.

Мощный взрыв произошел возле кафе «Чехов сад» в Таганроге днём 28 июля. Минобороны РФ утверждало, что силы ПВО сбили ракету, обломки которой упали на город.

• 10 человек погибли и 76 пострадали после урагана в регионах Поволжья, сообщили в МЧС РФ. Восемь из них скончались в Марий Эл у озера Яльчик, в палаточном лагере «Марий Чодра», на который упало дерево. Более 20 пострадали.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк „Марий Чодра“» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерти (ч. 3 ст. 238 УК).

• Валютные вклады россиян сократились почти вдвое с февраля 2022 года.

«За первое полугодие 2023 года они сократились на 9,7 млрд долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года их объем снизился почти вдвое — на 45,5 млрд долларов, или на 48,5%», — рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Основное направление оттока — перевод валютных вкладов на депозиты в иностранных банках. Кроме того, россияне снимали наличную валюту.


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