Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 486

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 31 июля

• Число пострадавших от взрыва в центре Таганрога выросло до 22, сообщил замминистра региональной политики Ростовской области Сергей Тюрин.

Мощный взрыв произошел возле кафе «Чехов сад» в Таганроге днём 28 июля. Минобороны РФ утверждало, что силы ПВО сбили ракету, обломки которой упали на город.

• 10 человек погибли и 76 пострадали после урагана в регионах Поволжья, сообщили в МЧС РФ. Восемь из них скончались в Марий Эл у озера Яльчик, в палаточном лагере «Марий Чодра», на который упало дерево. Более 20 пострадали.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк „Марий Чодра“» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерти (ч. 3 ст. 238 УК).

• Валютные вклады россиян сократились почти вдвое с февраля 2022 года.

«За первое полугодие 2023 года они сократились на 9,7 млрд долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года их объем снизился почти вдвое — на 45,5 млрд долларов, или на 48,5%», — рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.



Основное направление оттока — перевод валютных вкладов на депозиты в иностранных банках. Кроме того, россияне снимали наличную валюту.

