Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 487

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Главное на утро 1 августа

• Беспилотник второй раз попал в башню IQ «Москва-Сити» в столице.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв метров», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Информации о пострадавших нет. Очевидцы рассказали в соцсетях о взрыве.

Первый раз дрон попал в башню в ночь на 30 июня. В здании находятся Минцифры РФ, Минэкономразвития и Минпромторг вместе с подчинёнными им службами и агентствами.

• Пенсионеры из Калуги и Москвы подожгли входы в военкоматы в своих городах, сообщили телеграм-каналы «Осторожно, Москва» и Mash.

В Калуге местная жительница бросила коктейль Молотова в здание военного комиссариата на улице Суворова. Во время задержания женщина кричала, что у нее в сумке находится граната, пишет Mash, но при себе её не оказалось. Задержанной 77 лет.

Подольский военкомат могли поджечь пожилые мужчины, которым на вид «лет по 80». «Дедушкам лет по 80, они долго стояли у военкомата, вертели телефоны: один в камере не мог разобраться, второй не мог ответить на звонок. И в какой-то момент один дедушка пошел, достал что-то, кинул и мгновенный взрыв», — рассказали очевидцы.



• Министр цифрового развития России Максут Шадаев объявил о переводе сотрудников ведомства на удаленную работу до конца недели. Решение принято из-за офисных проблем после атаки беспилотника в Москве.

Документацию Минцифры вынесло из офиса взрывной волной.

