Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 488

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на утро 2 августа

• Более 10 военкоматов попытались поджечь в России за сутки, подсчитали журналисты. Известно об инцидентах в Подольске, Калуге, Копейске, Верхнеуральске, Можайске, Сестрорецке, Москве, Омске, Улан-Удэ, забайкальском посёлке Агинское, двух попытках в Челябинской области и трёх — в Санкт-Петербурге.

В большинстве случаев задержанные говорили, что решили поджечь военкоматы из-за «мошенников». Например, в Петербурге 53-летний мужчина уверял, что мошенники уговорили взять его несколько кредитов, а спустя две недели «сотрудник безопасности банка» связал его с «сотрудником ФСБ», который пообещал помочь списать долги, но взамен попросил поучаствовать в расследовании дела о мошенничестве среди сотрудников военкомата. Для этого он должен был поджечь дверь учреждения, чтобы отвлечь военных, пишет «Фонтанка».

• Россия готова возобновить свое участие в зерновой сделке после выполнения ее условий, сообщили пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — сказал Песков журналистам.

На днях постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что, по информации США, Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки. Но, по ее словам, США пока не получили подтверждения этому.

• Авиакомпания Turkmenistan Airlines приостановила все рейсы в Москву из-за «воздушной обстановки в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полётов».

Рейсы «Ашхабад — Москва — Ашхабад» заменят на «Ашхабад — Казань — Ашхабад».

Ранее беспилотники в течении трёх дней дважды взрывались в Москве. В частности, они попали в одну и ту же башню «Москвы-Сити», где находятся Министерство цифрового развития РФ, Минэкономразвития и Минпромторг.