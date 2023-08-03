Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 489

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Главное на 3 августа

• Против либертарианца Михаила Светова, которого власти РФ считают «иноагентом», возбуждено уголовное дело о «реабилитации нацизма» (ст. 354.1 УК). Он возглавляет общественно-политическое движение «Гражданское общество» и издает интернет-проект SVTV News.

Дело связано с голосовым сообщением, где Светов исполняет песню украинского артиста Ореста Лютого про Степана Бандеру.

По мнению политика, возбуждению дела могла поспособствовать серия доносов от сторонников признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ «Мужского государства» Владислава Позднякова. Светов уехал из России в 2021 году.

• Реальные доходы населения России во втором квартале 2023 года увеличились на 5,3% в годовом выражении, уверяет Росстат.

Кроме того, в мае 2023 года реальная зарплата (с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) выросла на 13,3% в годовом выражении, утверждает Росстат. А среднемесячная начисленная заработная плата, по его версии, в мае достигла 72,8 тыс. рублей.

• Минобороны РФ объявило об ограничении движения судов в Керченском проливе. Ведомство выпустило навигационное предупреждение, по которому запрещается «движение всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе ограниченном береговой чертой».

Ограничения не распространяются на суда ВМФ, ФСБ, Росгвардии и суда, «следующие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в Керченском проливе». В сообщении уточняется, что военные установили район досмотра судов, следующих в Керченский пролив со стороны Черного моря.