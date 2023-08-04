Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 489

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Главное на 4 августа

• Приговор Алексею Навальному по делу об «экстремизме» будет вынесен 4 августа. Обвинение требует дать оппозиционеру 20 лет.

«Срок будет большой. То, что называется „сталинский“, — считает сам Навальный. — Формула его расчёта простая: то, что попросил прокурор, минус 10−15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того. Это не имеет большого значения, ведь следом уже на всех парах идёт дело о терроризме. Там ещё лет 10 накинуть можно».

«Когда прозвучит цифра, вы, пожалуйста, не проявляйте солидарность со мной причитаниями и восклицаниями: „Как при Сталине“. Лучше проявите солидарность со мной и другими политзаключёнными тем, что минутку подумайте. Подумайте, зачем нужен такой показательно огромный срок. Его главный смысл — запугать. Вас, а не меня», — добавил политик.

• Беларусь — один из основных поставщиков курятины в РФ — ограничила ввоз мяса птицы в Россию, пишет «Ъ» со ссылкой на источники.

Минсельхозпрод Беларуси приостановил выдачу сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей во все страны, кроме Китая. Кроме того, ограничения не распространяются на продукцию крупного холдинга «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»). Решение принято для «насыщения внутреннего рынка».

Участники российского рынка же считают, что реальная причина ограничения экспорта может быть связана с предполагаемой вспышкой птичьего гриппа на некоторых фабриках Беларуси. Отсутствии даже в течение недолгого времени поставок из республики может стать очередным импульсом для роста цен на курятину в России, отметили в Национальном союзе мясопереработчиков.

• Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина связала нападение на нее и адвоката Александра Немова в Грозном с их поисками бывшего сотрудника республиканского управления Росгвардии Ясина Халидова. Об этом сказано в ее материале «Чеченский Эдвард Сноуден».

Халидов пытался покинуть Россию после того, как рассказал о методах работы силовиков в республике. В конце мая его задержали на границе с Казахстаном и передали сотрудникам уголовного розыска управления МВД по Омску, но затем Халидов исчез.

«Следователю, который меня допрашивал, я сказала о своем предположении: те, кто забирал Халидова из ЦПЭ УМВД по Омской области, и те, кто напали на меня и адвоката Немова, — одни и те же люди, — отметила Милашина. — И этот момент сильно облегчает задачу следствия, уже столкнувшегося в расследовании нападения на меня и адвоката Немова с вечной чеченской проблемой неработающих камер наружного наблюдения.<…> Поиск этот надо начинать с сотрудников омского ЦПЭ, которые пошли на поводу у своих чеченских коллег и оказались участниками этой очень нехорошей истории».