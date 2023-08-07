Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 490

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Главное на 7 августа

• Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил New York Times, что Путин получит на выборах 2024 года рекордный для себя результат. «Наши президентские выборы это не столько демократия, сколько затратная бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов», — цитирует его издание.



Затем Песков стал утверждать, что одна из крупнейших и авторитетнейших газет мира «переврала» его слова. Он сказал РБК, что передавал личное мнение о якобы «консолидации общества»: «Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали».

• Беспилотник взорвался в подмосковном Подольске. В нескольких домах выбиты стёкла, сообщил мэр Дмитрий Жариков. По его словам система ПВО сбила дрон над городом. Один пенсионер получил ожог руки.

В Минобороны РФ заявил, что «пресекли» попытку атаки беспилотника «по объектам на территории Московской области», и разрушений не было. Мэр Москвы Сергей Собянин же сообщил о «попытке прорыва на Москву беспилотника».

• Генпрокуратура РФ подалам иск в арбитражный суд о незаконной приватизации АО «Метафракс Кемикалс» (прежде — Губахинский химический завод). Подробности дела стали известны «Коммерсанту».

Ведомство уверяет, что государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс Кемикалс». Ответчиками проходят компании «Метахолдинг» (владеет 95,88% долей предприятия), «Метафракс Трейдинг» (доля 0,27%) и Тольяттихимбанк.

Завод производит опасную продукцию, в том числе метанол, поэтому его приватизация была запрещена, считает ведомство. Кроме того, завод числился стратегическим предприятием, поэтому решение о приватизации могли принять только на федеральном уровне. Но план приватизации в 1992 году утверждал пермский областной комитет по управлению имуществом.

Сейчас пакет находится под контролем Sorcy Investments Trust (США), которой принадлежит ответчик — АО «Метахолдинг», сказано в заявлении. В УК «Метафракс Групп» заявили, что «располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации».