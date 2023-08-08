Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 491

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 8 августа

• Арбитражный суд Москвы арестовал 5% акций «Детского мира», принадлежащих американской Goldman Sachs Group.

Банк «Открытие» ранее подал в суд, требуя солидарного взыскания задолженности на 614,7 млн руб. с Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC. из-за того, что Goldman Sachs International отказалась выполнять обязательства по генеральному соглашению на основании введённых против «Открытия» американских и британских санкций.

Банк также попросил наложить арест на все счета Goldman Sachs International в любой валюте в банках под российский юрисдикцией.

• Генпрокуратура РФ решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский», одного из крупных агропромышленных холдингов России. Государству должны отойти порядка 50 предприятий, владеющих 242 тыс. га земли кадастровой стоимостью 67 млрд рублей.

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев подал иск в Лабинский городской суд Краснодарского края. Ответчик Андрей Коровайко, по мнению ведомства, не соблюдал установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. С 2001 по 2004 годы он работал в аппарате полпредства в ЮФО, был федеральным инспектором, а затем главным советником управления по работе с органами власти субъектов.

Как рассказывает «Коммерсантъ», по мнению обвинения, Коровайко, курируя региональные и муниципальные органы власти, использовал контроль над ними «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края».

• Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «может остаться без кораблей», если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.

«Если Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя, Украина будет защищаться. Россия должна понять, что, если она продолжить блокировать зерновой коридор, то у нее может не остаться ни одного корабля», — цитирует Зеленского Nacion (перевод по «Ъ»).

Президент подчеркнул, что ВСУ уничтожают исключительно военные корабли и военную инфраструктуру в ходе боевых действий. Сейчас Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки зернового коридора, добавил он.