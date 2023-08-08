Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 491
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Главное на 8 августа
• Арбитражный суд Москвы арестовал 5% акций «Детского мира», принадлежащих американской Goldman Sachs Group.
Банк «Открытие» ранее подал в суд, требуя солидарного взыскания задолженности на 614,7 млн руб. с Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group и Goldman Sachs & Co LLC. из-за того, что Goldman Sachs International отказалась выполнять обязательства по генеральному соглашению на основании введённых против «Открытия» американских и британских санкций.
Банк также попросил наложить арест на все счета Goldman Sachs International в любой валюте в банках под российский юрисдикцией.
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Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев подал иск в Лабинский городской суд Краснодарского края. Ответчик Андрей Коровайко, по мнению ведомства, не соблюдал установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. С 2001 по 2004 годы он работал в аппарате полпредства в ЮФО, был федеральным инспектором, а затем главным советником управления по работе с органами власти субъектов.
Как рассказывает «Коммерсантъ», по мнению обвинения, Коровайко, курируя региональные и муниципальные органы власти, использовал контроль над ними «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края».
• Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «может остаться без кораблей», если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.
«Если Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя, Украина будет защищаться. Россия должна понять, что, если она продолжить блокировать зерновой коридор, то у нее может не остаться ни одного корабля», — цитирует Зеленского Nacion (перевод по «Ъ»).
Президент подчеркнул, что ВСУ уничтожают исключительно военные корабли и военную инфраструктуру в ходе боевых действий. Сейчас Украине приходится искать альтернативные пути для экспорта продукции из-за блокировки зернового коридора, добавил он.