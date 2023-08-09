Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 492

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Главное на 9 августа

• Авторы нового учебника по истории России для 10–11 классов полностью переписали разделы от 1970-х годов до настоящего времени, сказал один из его соавторов, бывший министр культуры Владимир Мединский.

«Полностью переработаны, переписаны разделы „70-е“, „80-е“, „90-е“ и „нулевые“ годы. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», — сообщил он (цитата по ТАСС).

По словам соавтора учебника, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, события в нём трактуются, исходя из «сегодняшнего понимания того, что происходило и что происходит в настоящий момент».

Украина в пособии названа «ультранационалистическим государством», где преследуется «любое инакомыслие», а целью введения российских войск называют «упредительное обеспечение безопасности России». Донбасс авторы называют «девять лет поливаемым кровью», и уверяют, что якобы «жителей Донбасса назвали „террористами“ за то, что они хотели остаться русскими». При этом «русскими людьми» называются «и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры».

Использовать учебник будут с 1 сентября 2024 года, а не в 2023-м, как планировалось прежде.

• Государственное агентство «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Название и логотип те же, что и у знаменитой радиостанции, которая была отключена от эфира после начала «спецоперации» по требованию Генпрокуратуры. Роскомнадзор также заблокировал её сайты.

Бренд и логотип до сих пор принадлежат ЗАО «Эхо Москвы», рассказал «Новой газете» бывший главред радиостанции Алексей Венедиктов (власти РФ считают «иноагентом»).

«ЗАО продолжает функционировать, потому что мы, миноритарии, не дали его обанкротить и не дали его закрыть. Я думаю, что происходящее сейчас — это попытка закрыть всякое воспоминание о старом „Эхе“ и создать новую историю, переписать ее. Как мы видим, это делается достаточно успешно. Если возникнет какое-то новое „Эхо Москвы“, вероятно, в старом смысле это нельзя будет уже употреблять, скажем так, нельзя будет пользоваться логотипом „Эха Москвы“. А еще если возникнет новое „Эхо“, оно будет совсем другим, — считает Венедиктов. — Это будет задача обезглавить предыдущее „Эхо“, забросать его грязью, окрасить в другие цвета — государственные. Это совершенно очевидно для меня».

• Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой «попытке пролёта на город двух боевых беспилотников»: «Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе».

В Минобороны утверждают, что оба дрона поразили в Подмосковье. Пострадавших и разрушений не было, отметили в ведомстве.