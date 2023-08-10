Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 493

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Главное на 10 августа

• На уральские «Вечерние ведомости» составили протокол по статье о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) из-за освещения протестных акций февраля 2022 года, за которые издание уже штрафовали.

«Сегодня стало известно, что послужило поводом для составления протоколов по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация использования российской армии) на издание „Вечерние ведомости“ — полицейские усмотрели дискредитацию в новостных публикациях телеграм-канала @ve4ved с антивоенных акций, которые проходили в Екатеринбурге 24—26 февраля 2022 года, — сообщила редакция. — Всего сотрудники областного „Центра Э“ разыскали 15 нарушающих, по их мнению, закон публикаций, четыре из которых — репосты других изданий и телеграм-каналов: „Е1“, „СВЕТ-Екатеринбург“, „Коалиция Новосибирск 2020“ и др. Причём за эти же публикации издание уже штрафовали в 2022 году».

Статья о «дискредитации» была введена 4 марта 2022 года, то есть уже после тех публикаций, которые вменяют изданию.

• В отношении жителя Благовещенска Амурской области возбуждено дело о «государственной измене» (ст. 275 УК), сообщили в городском суде, куда поступило ходатайство об аресте подозреваемого.

«Из материалов дела следует, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и представляет повышенную общественную опасность», — отметили в пресс-службе.

В управлении ФСБ по Амурской области утверждают, что мужчина получал инструкции от «украинских вооруженных сил для скрытного выезда из страны» в Украину, пишет ТАСС. Мужчину задержали в аэропорту. Благовещенский горсуд отправил его в СИЗО на два месяца.

• Количество пострадавших от взрыва на территории Загорского оптико-механического завода выросло до 60 человек. Одна пострадавшая умерла в больнице. Еще пятеро находятся в реанимации со ожогами 100% тела.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). По версии властей, взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией, который у завода арендует компания «Пиро-Росс». Она выпускает профессиональные салютные установки и заряды к ним, в том числе и для Минобороны. Вплоть до 2020 года компания регулярно выигрывала тендеры на проведение фейерверков на праздниках в Москве и Московской области, включая организацию салюта в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.