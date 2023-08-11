Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 494

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Главное на 11 августа

• Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож выступил против «спецоперации» в Украине.

«Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны, — сказано в заявлении. — <…> В 2014 году я переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов Яндекса. Но в феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с Яндексом закончена».

После 24 февраля 2022 года Волож «сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь»: «Это оказалось непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности. Сейчас эти люди находятся за пределами России и могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий. Они принесут огромную пользу тем странам, где останутся».

• Президент Р Ф Владимир Путин поддержал предложение правительства передать акции «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) банку ВТБ. Сейчас государство владеет 100% акций.

«Я поддерживаю это предложение. Знаю, что с вами коллеги тоже об этом говорили, прорабатывали предварительно. Хотел бы вашу реакцию услышать на этот счет», — сказал Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

«Владимир Владимирович, реакция — спасибо за доверие. Когда я об этом первый раз услышал, было, конечно, достаточно неожиданно», — уверял Костин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что 100% акций будут переданы в доверительное управление на пять лет.

• 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Кемерове рассмотрел уголовное дело 41-летнего патологоанатома Кузбасской областной клинической больницы Александра Червова. Его обвиняли в причастности к обрушению несколько вышек ЛЭП в апреле—мае 2022 года.

На распространённом в 2022-м видео от ФСБ, подозреваемый говорил: «Изначально была идея поджечь военкомат. Пустой, разумеется».

Александру Червову вменили три эпизода диверсии (ч. 1 и пункт «б», ч. 2 ст. 281 УК) и приготовление к теракту (ч. 1 ст. 30, ст. 205 УК). Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.