Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 495

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 14 августа

• Беспилотник попал в жилой дом в Белгороде. От взрыва выбиты стёкла в пяти квартирах, сообщили губернатор Вячеслав Гладков.

«Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждено 5 квартир (выбиты окна) и 16 машин», — рассказал чиновник.

• Около 200 жителей Дагестана перекрыли федеральную трассу «Астрахань-Махачкала» в Кумторкалинском районе республики из-за длительного отсутствия воды в их домах.

«В ходе перекрытия дороги возник конфликт между людьми, требующими подачи воды в их дома и водителями, возмущенными фактом перекрытия трассы и остановки автомобильного движения», — рассказали в полиции.

В махачкалинском микрорайоне Караман-2 уже неделю нет воды и электричества. Жители Махачкалы уже перекрывали одну из центральных улиц города из-за перебоев электроснабжения.

• Журналистку RusNews из Алтайского края Марию Пономаренко, осужденную по статье о «фейках» про ВС РФ, переводят из колонии Красноярска в Барнаул. Ранее она хотела вернуться в родной регион, чтобы быть ближе к дочерям.

Редакция RusNews обнародовала письмо Марии, в котором она сообщает о том, что ее переводят в Барнаул: «У меня мало времени, на работу через 5 минут, сегодня (11.08) должны уволить, а в понедельник этапировать в СИЗО-1 Красноярска, оттуда в Новосибирск, а из Новосибирска в Барнаульское СИЗО-1. Три централа до колонии проеду, в каждом проведу 4−8 дней (вычислила среднее арифметическое, меня же часто возят), пока доберусь до конечной точки маршрута пара недель, как минимум, пройдёт».

В феврале 2023 года судья Ленинского райсуда Барнаула Ирина Завьялова признала мать двоих несовершеннолетних детей Марию Пономаренко виновной по делу из-за поста о Мариуполе. Она получила 6 лет колонии по статье о «фейках» про ВС РФ (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Алтайский краевой суд отклонил апелляцию.