Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 496

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Главное на 15 августа

• 27 человек погибли при взрыве автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале, сообщили в дагестанском Центре медицины катастроф. 66 пострадали, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии, рассказал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.



Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Пожар удалось потушить спустя почти 4 часа после взрыва.



• Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило правительство региона.

Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Предположительно в очаге находились баллоны с азотом, утверждали власти. В то же время, по данным МЧС, на момент прибытия пожарных горело несколько вагон-бытовок и грузовая техника.

Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

• В сети появилось видео с человеком, похожим на мэра затопленного в Приморье Уссурийска Евгения Коржа. Он разговаривает из машины с жителями и утверждает, что «11 млрд не дают», «никаких денег не дают федеральных», и «на нас всем насрать».

Мэр поговорил с жителями о взаимоотношениях федерального центра с регионами на фоне прорыва дамбы, которую, несмотря на обещания губернатора Олега Кожемяко, так и не успели построить до нового наводнения:

— Не дают и не дадут [денег]

— Серьёзно?

— Конечно.

— Ну, серьёзно, не может такого быть.

— Вы будете, что ли, со мной спорить?! Ни копейки федеральных денег не дали, вы поймите. Все реки федеральные — нам туда зайти вообще не дают. Мы пишем бумаги — похер. Собственность федеральная, им насрать на нас с вами.

