Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 497

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 16 августа

• Суд заочно арестовал редактора независимого издания «Протокол. Самара» Сергея Подсытника. В отношении него возбуждено дело о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК).

Уголовное преследование связано с расследованием удара ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь, где были размещены мобилизованные.

Журналист успел уехать из России.

• 27 человек погибли при взрыве автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале, сообщили в дагестанском Центре медицины катастроф. 66 пострадали, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии, рассказал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Пожар удалось потушить спустя почти 4 часа после взрыва.

Прокуратура начала проверку, а местные власти перекрыли подачу газа в Кумторкалинском районе.

• Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило правительство региона.

Площадь возгорания составила 100 кв. метров. Предположительно в очаге находились баллоны с азотом, утверждали власти. В то же время, по данным МЧС, на момент прибытия пожарных горело несколько вагон-бытовок и грузовая техника.