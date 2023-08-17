Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 498

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Главное на 17 августа

• Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о «почти полном исчерпании военных ресурсов Украины»: «Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан».

Похожие заявления он делал не меньше пяти раз, подсчитали журналисты. Например, ещё в марте 2022 года, через месяц после начатой Кремлём «спецоперации», Шойгу уверял, что «основные задачи первого этапа выполнены»: «Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. <…> Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск».

• У администрации города Азова Ростовской области задержали 20-летнего уроженца Липецкой области Евгения Иванова, подозреваемого в подготовке поджога, сообщил «Ъ» со ссылкой на источники. По сведениям издания, молодой человек пришел туда с четырьмя пятилитровыми бутылками бензина.

На Иванова составили протокол за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) и отправили в спецприемник.

• 18-летнюю трансгендерную жительницу Новосибирска Миру Лущаеву внесли в «перечень террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг. В реестре в скобках указано и имя Лущаевой при рождении — Павел Лущаев.

Мира рассказала журналистам, что вела антивоенный телеграм-канал, а 2 августа в квартиру, где она проживала со своей девушкой, ворвались сотрудники ФСБ. Они провели обыск и увезли девушек увезли на допрос в региональное управление ведомства. На следующий день, под предлогом возвращения изъятой техники, девушек снова забрали в ФСБ, но вместо возвращения техники у обеих отобрали паспорта.

12 августа следователь СК предъявил ей постановление о возбуждении уголовного дела по статье о «публичных призывах к экстремисткой деятельности с использованием интернета» (ч.2 ст.280 УК). Её отпустили под подписку о невыезде.