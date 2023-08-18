Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 499

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Главное на 18 августа

• Обломки беспилотника упали на Экспоцентр в Москве, утверждает мэр Сергей Собянин в телеграме: «Значимых разрушений зданию не нанесли».



По данным ТАСС, частично обрушилась наружная стена одного из павильонов выставочного центра на площади около 30 кв. метров.

• Посольство России в ЮАР опубликовало твит, в котором говорится о том, что раньше РФ и Украину объединяли общие ценности и стремление к дружбе. При этом оно проиллюстрировало пост фотографией с многотысячного антивоенного марша 2014 года, который проходил в Москве.

«До того, как Джордж Сорос и Госдеп США потратили миллиарды долларов на поддержку нацизма и ультранационализма в Украине, наши страны были объединены ценностями, религией, традициями, стремлением к миру, дружбе и гармонии», — уверяло посольство.

Акция против Путина и присоединения Крыма в 2014 году собрала десятки тысяч людей в Москве. На опубликованном дипмиссией фото чётко видно край главного баннера того марша, полный текст которого был: «Путин, хватит врать, воевать и воровать».

Позже твит был удален.

• 73-летний житель Зеленогорска и 61-летний житель Канска задержаны по подозрению в в планировании подорвать базовые станции ПАО «Ростелеком» и АО «ТрансТелеКом» в Зеленогорске, чтобы помешать Минобороны рассылать повестки на мобилизацию через «Госуслуги», передает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источник.

Ранее ФСБ объявила, что задержала двоих «сторонников» движения «Граждане СССР» (признано «экстремистским» и запрещено в РФ). Якобы они собирались купить тротиловые шашки, но их задержали при получении взрывчатых веществ.

Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30, пункту «а», ч. 3 ст. 222.1 УК (покушение на незаконное приобретение взрывчатых веществ) и и ч. 1 ст. 30, пункт «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта).

«Граждане СССР» — это неформальное общественное движение части россиян, которые придерживаются теории заговора, по которой Советский Союз продолжает существовать. Его последователи существовали давно, задолго до «спецоперации». В 2022 году Самарский областной суд объявил сообщество «экстремистской организацией» с представителями на территории не менее 30 субъектов РФ.