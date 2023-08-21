Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 500

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Главное на 21 августа

• Сторонники оппозиционера Алексея Навального провели акции в третью годовщину его отравления. Митинги и пикеты под названием Putin is a killer состоялись в городах Австралии, Новой Зеландии, Сеуле, Тбилиси и Батуми, Женеве и в городах стран Евросоюза — Германии, Нидерландах, Франции, Италии, Эстонии и Швеции, сказано в соцсетях команды политика.

Одиночные пикеты прошли и в некоторых российских городах. Участников задержали, на них составляли протоколы о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и нарушении порядка участия в публичных акциях (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

• Нидерланды и Дания передадут Киеву истребители F-16, сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщает Associated Press. Зеленский написал в телеграме, что 42 самолета будут переданы после того, как украинские пилоты пройдут обучение.

При этом Reuters сообщило, что количество самолетов для передачи Киеву еще неизвестно.

• Миллиардер Олег Дерипаска спрогнозировал мирные переговоры по Украине на сентябрь.



«Похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

Он не уточнил никаких деталей и причины своего предположения.