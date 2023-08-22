Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 501

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Главное на 22 августа

• Посольство США в Беларуси призвало своих граждан покинуть эту страну.

В качестве причины назвали недавнее решение Литвы закрыть два КПП на границе с Беларусью и заявление Литвы, Латвии и Польши о том, что эти страны рассматривают возможность полного закрытия границы.

• «Ростелеком» протестировал сайт, предположительно, созданный для фильтрации контента на YouTube, сообщил телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на письмо оператора своим сотрудникамс предложением протестировать «внутренний сервис доступа к YouTube».

Он расположен по адресу ytonline.ru. Сейчас сайт недоступен, но, судя по веб-архиву, на нём стоял логотип YouTube, внешне страница напоминала крупнейший видеохостинг и на момент работы на нём можно было найти любое видео YouTube.

• Следы прослушки и установленной ранее видеокамеры нашли в приемной независимого депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Помощники Картавина решили проверить кабинет после того, как видеокамеру обнаружили в приемной другого депутата от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Светланы Каверзиной.

«И я не сильно удивился, когда они тоже нашли следы чужого вмешательства, — написал Картавин. — <…> Камеры мы уже не нашли — злоумышленники перепугались, и забрали её, по всей видимости, одновременно с той, что стояла у Светланы. Но кабель, хоть и обрезан, всё ещё находится под напряжением и может неплохо так ударить вас током».

Слежку могли установить после ноября 2022 года — такая дата значится на проложенном кабеле. В стеновой панели обнаружили небольшое отверстие.

Депутат подаст заявление в полицию о незаконной слежке. Ранее это сделала и Каверзина.