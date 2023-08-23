Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 502

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 23 августа

• Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами РФ, сообщило РБК со ссылкой на источники.

По сведениям журналистки Ксении Собчак, Суровикин был уволен закрытым указом еще 18 августа: «Связи с ним у семьи всё ещё нет».

Суровикин не появлялся на публике с 23 июня 2023 года, когда во время начала мятежа «Вагнера» власти показали его видеообращение с призывом вернуться в полевые лагеря. Financial Times сообщала, что Суровикин задержан. Агентство Bloomberg уточняло, что он не задержан, но был допрошен в военной прокуратуре.

Но в середине июля председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов («ЕР») уверял, что «Суровикин сейчас отдыхает».

• Швейцарская корпорация Nestle намерена с 4 сентября повысить на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока. Рост цен на товары Nestle объясняет девальвацией рубля.

Из письма Nestle ритейлерам, с которым ознакомился «КоммерсантЪ», следует, что изменения коснутся отпускных цен на детское питание, в том числе заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), готовые завтраки (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимые напитки из какао.

• Правительство РФ и Центральный банк планируют разморозить часть иностранных активов для обмена их на арестованные за рубежом российские, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. <…> Мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа „С“», — сказал Силуанов.

На первом этапе, планируется разморозить счета примерно на 100 млрд рублей, уточнил он.