Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 503

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 24 августа

• Бизнес-джет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Находившиеся на борту 10 человек погибли.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа. Среди них были сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, в честь которого и названа частная военная компания (его позывным ещё до основания компании был «Вагнер»).

Взрыв произошёл ровно через два месяца после попытки вооружённого мятежа со стороны «Вагнера».

• Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone сообщил, что Пригожин и Уткин погибли. Официально их смерть до сих пор не подтверждена.

• Самолёт Евгения Пригожина, рухнувший в Тверской области, мог быть сбит российской системой ПВО, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника, получившего информацию.

Канал GREY ZONE также пишет, что разные источники указывают, что самолет был сбит средствами ПВО.

• Следственный комитет завёл уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после крушения самолёта. По данным РБК, следствие рассматривает разные версии, в том числе «внешнее воздействие».

