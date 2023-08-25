Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 504

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 504
25 Авг 2023, 11:05

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Главное на 25 августа

Минобороны РФ заявило об обнаружении средствами ПВО 42 беспилотных летательных аппаратов ночью 25 августа.

В результате «огневого воздействия» над Крымом 9 БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение.

Президент Р Ф Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области, а самого бизнесмена назвал «человеком сложной судьбы».

«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании „Вагнер“, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — цитирует Путина Кремль.

«Пригожина я знал очень давно — с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», — добавил президент.

Путин не упомянул попытку вооруженного мятежа, когда Пригожин с «Вагнером» быстро и почти без сопротивления подошёл к Москве в июне 2023 года.

• Граждане России, находящиеся за рубежом, не смогут проголосовать на выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявила глава ЦИК Р Ф Элла Памфилова. Она уверяет, что такое ограничение якобы защищает ДЭГ от «внешнего вмешательства».

«К сожалению, не мы были инициаторами. Наши бывшие партнеры западные из ряда стран, которые назначали нас врагом и разного рода санкциями пытались нас задушить окончательно. Они максимально ограничили в правах наших граждан, находящихся за рубежом», — утверждает Памфилова.


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