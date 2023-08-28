Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 505

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Главное на 28 августа

• Законопроект, по которому уклонистов от армии можно будет лишать приобретенного гражданства, внесут в Госдуму. Документ подготовил зампред комитета по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ).

Поводом для лишения гражданства станет непостановка на воинский учет, ранее писал Матвеев в своем телеграм-канале.

• Главный редактор государственных агентств «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян заявила, что возле ее дома в Подмосковье упал второй за неделю дрон.

«Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — сказала она РИА Новости.

По её версии, атаки беспилотников нужны, чтобы люди «впали в панику» и потребовали от президента РФ остановить «спецоперацию», «лишь бы не летали над нашими головами эти дроны»: «Так не будет. Мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ».

• Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос с просьбой исключить его из санкционного списка, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Санкции против Воложа были введены в июне 2022 года, а в августе 2023-го он публично выступил против «спецоперации».

«Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны, — говорилось в заявлении Воложа. — <…> В 2014 году я переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов Яндекса. Но в феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с Яндексом закончена».

