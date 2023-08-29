Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 506

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 29 августа

• Депутат Госдумы, генерал армии Виктор Соболев (КПРФ) назвал ЧВК «Вагнер» «незаконным вооруженным формированием» и сказал, что группа прекратит существование.

«Не должно быть в государстве каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. В итоге это привело к мятежу. Мы были на грани гражданской войны», — цитирует его «Национальная служба новостей».

• 16-летний девятиклассник задержан в Красноярске по подозрению в «подготовке теракта» на Кировском рынке, сообщили Baza и ТАСС.

Якобы подросток заказал детали для взрывного устройства в интернете и приехал забирать их компоненты к местному кафе «Победа», где его ждали сотрудники ФСБ. Молодого человека арестовали, уголовное дело возбуждено по статье о «приготовлении к теракту».



• Жителю Камчатского края, вернувшемуся со «спецоперации», пришлось добиваться ежемесячной выплаты как ветерану через прокуратуру.

«Установлено, что мужчина обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Камчатскому краю с заявлением о назначении ему ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Федеральным законом „О ветеранах“, удостоверив свое право необходимыми документами, — рассказала прокуратура региона. — Однако в его реализации ему необоснованно отказано».

По данным на сайте соцфонда, ежемесячная выплата составляет 3896 рублей.