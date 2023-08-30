Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 507

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Главное на 30 августа

• Похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. В церемонии участвовали несколько десятков родных и друзей бизнесмена.



Воинских почестей, которые положены Герою России, Пригожину не оказывали. Вход к кладбищу окружили силовики, по периметру выставили полицейских и нацгвардейцев.

Кроме того, на Северном кладбище похоронили куратора проектов Пригожина за рубежом, руководителя направления логистики Валерия Чекалова, возглавлявшего АО «Нева».

Частный самолёт Пригожина с 10 людьми на борту разбился в Тульской области. В СМИ обсуждают версии, связанные со взрывным устройством на борту или работой ПВО. Основатель ЧВК «Вагнер» погиб ровно через два месяца после того, как начал вооруженный мятеж, отправив колонны наемников на Москву, попутно без сопротивления захватив штаб Южного военного округа РФ, но остановил движение на подступах к столице. Кремль в своих комментариях о гибели Пригожина никак не упоминал попытку мятежа.

• Четыре военно-транспортных самолёта Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме, сообщил источник госагентства ТАСС в экстренных службах: «Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна».

Псковский губернатор сообщил об атаке беспилотников на местный аэропорт, обошлось без жертв. Представитель МЧС подтвердил факт пожара.

В Минобороны Р Ф рассказали о восьми беспилотниках над Рязанской, Московской, Калужской, Орловской и Брянской областями, которые, как утверждает ведомство, были сбиты. Псковская область не упоминалась в сообщениях министерства.

• Министерство внутренних дел Сербии аннулировало вид на жительство россиянина Евгения Иржанского, который организовывал в стране выступления артистов и деятелей искусств с антивоенной позицией. Об этом рассказал сам Иржанский в соцсетях.

Мужчина живет в Сербии с 2022 года, а ВНЖ получил как индивидуальный предприниматель. 28 августа его вызвали на допрос в Министерство внутренних дел Сербии, после которого ему сообщили об аннулировании ВНЖ в связи с «угрозой национальной безопасности». Теперь он и его жена должны покинуть страну c запретом на въезд в нее в течение года.

Иржанский успел организовать в Сербии выступления групп Louna, Anacondaz, Каста, Ляпис Трубецкой, а также некоторых российских поэтов.