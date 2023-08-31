Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 508

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 508
31 Авг 2023, 10:41

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Главное на 31 августа

• Крупная атака беспилотников совершена по территории европейской части РФ. Минобороны сообщило, что дроны были сбиты над Рязанской, Московской, Калужской, Орловской и Брянской областями. В то же время губернатор Псковской области рассказал о взрывах в аэропорту Пскова, где дислоцируется 334-й военно-транспортный полк, вооруженный самолетами Ил-76.

По данным госагентства ТАСС, повреждены четыре Ил-76. В псковском управлении МЧС подтвердили, что самолёты загорелись, продолжается «ликвидация последствий возгорания». Кроме того, недалеко от аэропорта находится Черехинская военная база. Расстояние от Пскова до границы с Украиной — примерно 800 км.

• В здании СК РФ по Брянской области на улице Красноармейская в Брянске «произошёл хлопок», сообщили в мэрии.

«По информации, полученной из радиообмена ГПС 101, открытого горения нет, выбиты окна», — рассказали в пресс-службе. Позже чиновники удалили сообщение.

Минобороны РФ говорили, что над Брянской областью было сбито три беспилотника.

• Похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. В церемонии участвовали несколько десятков родных и друзей бизнесмена.

Вход к кладбищу окружили силовики. Воинских почестей, которые положены Герою России, Пригожину не оказывали.


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