Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 509

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 1 сентября

• Создатель телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин задержан в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

С 2014 года он несколько лет участвовал в конфликте на Донбассе на стороне пророссийских формирований и был внесён в список «Миротворец». На канал Куршина подписаны 86 тыс. человек. Он публикует новости о «спецоперации», в том числе со ссылкой на независимые медиа. Ранее он жаловался, что Z-активисты угрожали его родителям-пенсионерам и разбили окна их дома.

Уголовное дело возбуждено по ст. 280.3 УК (дискредитация ВС РФ), утверждает госагентство, но часть этой статьи не уточняется.

• Минобороны РФ хочет заполучить контроль над всей оперативной деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке после гибели Евгения Пригожина, пишет Bloomberg со ссылкой, ссылаясь на источники.

Один из подрядчиков Минобороны уже готов взять на себя ответственность за операции «Вагнера» в Центральноафриканской республике, отметил собеседник, близкий к ведомству.

Источники Bloomberg также подтвердили, что после мятежа ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командиры наёмников встречались с президентом РФ Владимиром Путиным, который обещал оставить за ними часть операций в Африке. Но в реальности после этих заверений «Вагнер» столкнулся лишь «с усилением давления со стороны министерства обороны за несколько недель до смерти Пригожина», сказал агентству источник, близкий к Кремлю.

• Обыск прошёл у стрит-арт художника Philippenzo (Филиппа Козлова). У него забрали часть работ, пишут СМИ. Обыск проводился по статье «вандализм по мотивам политической ненависти» (ч. 2 ст. 214 УК) из-за последней работы художника — «Изроссилование».

В конце июля художника задержали в московском аэропорту после возвращения в Россию. На него составили протокол о «неповиновении полиции» (ст. 19.3 КоАП) и арестовали на 15 суток. Уже под конец срока на него составили новый протокол по той же статье и снова арестовали на 15 суток.



Philippenzo известен как автор граффити с политическими высказываниями.