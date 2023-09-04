Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 510

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 4 сентября

• В Санкт-Петербурге с дома на Лесном проспекте, 6 сняли 34 таблички памяти жертв сталинского террора, сообщил «КоммерсантЪ». Их установил проект «Последний адрес», который занимается увековечиванием репрессированных.



Первая табличка была посвящена Ефиму Коварскому, расстрелянному в 1937 году. Другие — в частности, сотрудникам телефонного завода «Красная заря», которых обвинили в «участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе». Их также убили.

В мае с фасадов зданий в центре Москвы тоже пропали памятные таблички «Последнего адреса».

• МВД начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по административной статье о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом для проверки стал донос активиста Виталия Бородина, называющего себя главой общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (он известен тем, что пишет доносы на российские СМИ, актёров, политиков, музыкантов и других публичных персон).

Бородин утверждает, что в соцсетях распространилось видео, на котором Ахеджакова якобы выходит на сцену театра в Бремене с украинским флагом в руках после спектакля «Мой внук Вениамин».



• Алексей Резников покинет пост министра обороны Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. Вместо Резникова он предложил назначить Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

«Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной <…> [спецоперации]. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом, — сказал Зеленский. — Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. <…> Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры».