Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 511

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 511
05 Сен 2023, 10:13

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Главное на 5 сентября

• «Диверсионно-разведывательная группа» попыталась проникнут в Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. «На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», — написал он в телеграме.

По сведениям телеграм-канала Baza, во время боя погиб один пограничник ФСБ, еще несколько российских военных получили ранения.

• Монумент участникам «спецоперации» в Украине открыли в «Музее на свалке» под Иркутском. Этот музей известен тем, что находится на действующем полигоне твёрдых бытовых отходов.

«В это солнечное, по-летнему теплое воскресенье — 3 сентября, состоялось очень важное событие не только для музея, но и для всего Иркутска, и даже больше — ведь сюда, в музей приезжают люди со всей страны, со всего мира. И специальная военная операция продолжается, и все больше тех, кого это коснулось. Людям нужно место, куда можно прийти, прислониться душой, постоять. Подумать. Положить цветы. В нём [месте] была потребность, и оно появилось», — говорится в сообщении самого музея.

В этом же музее установлены герои американских фильмов про «Хищника» и фигура сфинкса.

• Роскомнадзор с 1 сентября заблокировал 23 страницы, на которых присутствовала «ЛГБТ-пропаганда».

«23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 — это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой», — заявили в РКН.

Всего Роскомнадзор направил владельцам различных сайтов 45 уведомлении с требованием удалить информацию.


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