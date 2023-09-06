Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 512

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Главное на 6 сентября

• Предполагаемая старшая дочь президента Р Ф Владимира Путина, кандидат медицинских наук и эндокринолог Мария Воронцова продолжила публиковаться в научных журналах в США и Швейцарии, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить» на список статей Воронцовой на сайте «Истина» Московского госуниверситета.

Воронцова опубликовала статьи по эндокринологии и медицине в американском издательстве The Endocrine Society и швейцарском MDPI Publishing. Одна вышла незадолго до 24 февраля 2022 года, еще три — после начала «спепцоперации».

При этом власти США ещё в апреле 2022 года ввели ввели санкции против предполагаемых дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля фактически подтвердил родство женщин с президентом.

• Генпрокуратура Р Ф объявила «нежелательной организацией» International Transport Workers Federation (ITF) — это Международная федерация транспортных рабочих со штаб-квартирой в Лондоне. По мнению ведомства, глобальный профсоюз «представляет угрозу конституционному строю Российской Федерации».



«Установлено, что одним из основных направлений работы организации с 2022 года является содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом», — уверяет Генпрокуратура.

• В Камчатском крае остановлены полёты на чешских самолётах L-410, рассчитанных на 17−19 мест, остановлены в Камчатском крае из-за нехватки запчастей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе местного правительства и подтвердили в единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

L-410 заменят другой авиатехникой из парка Камчатского авиационного предприятия, уверяют в пресс-службе «Авроры».

«Камчатское авиационное предприятие» на 75% принадлежит правительству Камчатки. Остальными акциями владеет «Аврора». Ранее от эксплуатации L-410 из-за санкций и дефицита запчастей отказались в Коми.

