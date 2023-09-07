Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 513

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 513
07 Сен 2023, 12:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 7 сентября

• Два беспилотника сбиты над Ростовом-на-Дону. Один из них упал в центре города, сообщил губернатор Василий Голубев.

Повреждены автомобили, фасады и выбиты окна трёх зданий. Известно об одном пострадавшем с резаными ранами ног.

• Миллиардер Олег Дерипаска, с которым связаны крупные предприятия в Сибири, прокомментировал инициативу по поставке 1 млн тонн зерна пяти беднейшим государствам Африки, которую озвучил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия-Африка».

«Не знаю, мне одному это кажется странным — поставка в Африку зерна, когда наши мощности по производству муки простаивают? — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. — Россия традиционно занимает лидирующие позиции по пшенице (20% мирового экспорта), однако доля нашей страны на мучном рынке почти в 10 раз ниже. И самое удивительное, что при рекордных урожаях в стране не загружено около половины мукомольных мощностей. А запасы зерна продолжают расти».

По оценкам экспертов, Россия могла бы экспортировать не 900 тысяч тонн муки, а в три раза больше, заметил Дерипаска: «Тогда бы на внешние рынки уходило бы не просто сырье, а уже переработанный продукт. Про вклад в развитие отечественной отрасли и говорить не нужно».

• Минобороны РФ предложило обязать заключённых вставать на воинский учёт. Поправки в «Положение о воинском учете» опубликованы на портале проектов правовых актов.

Из действующего положения планируется исключить подпункт, по которому отбывающие наказание в виде лишения свободы не подлежат воинскому учету. Вместе этого для них хотят ввести «особый воинский учет» — постановку и снятие с учёта без личной явки в военкоматы. Списки заключенных должны будут вести сами колонии.


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