Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 514
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Главное на 8 сентября
• В России началось трехдневное голосование на региональных и местных выборах. В различных субъектах федерации выбирают губернаторов, областных и муниципальных депутатов.
В некоторых регионах федеральные власти решили использовать и дистанционное электронное голосование.
В Омской области выборы губернатора пройдут 9-10 сентября. В Бурятии выборы Народного Хурала состоятся только 10 сентября.
• Беспилотник попал в административное здание в Белгородской области после того, как «был подавлен силами РЭБ», сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Произошло возгорание. Пострадавших нет», — написал чиновник в телеграме.
По данным местных пабликов, дрон мог попасть в завод «Кремний Эл». Это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, который в основном создает продукцию для нужд Минобороны РФ, например, выпускает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».
• Данные более 1 млн пользователей МТС-банка попали в открытый доступ, сообщил «КоммерсантЪ». В распоряжении хакеров оказалась база данных из 21 миллиона строк.
В слитых данных есть фамилии, имена и отчества, даты рождения, номера телефонов, адреса электронной почты и частичные номера банковских карт (первые шесть цифр и четыре последние).