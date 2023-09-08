Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 514

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 514
08 Сен 2023, 12:39

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Главное на 8 сентября

• В России началось трехдневное голосование на региональных и местных выборах.  В различных субъектах федерации выбирают губернаторов, областных и муниципальных депутатов.

В некоторых регионах федеральные власти решили использовать и дистанционное электронное голосование.

В Омской области выборы губернатора пройдут 9-10 сентября. В Бурятии выборы Народного Хурала состоятся только 10 сентября.

•  Беспилотник попал в административное здание в Белгородской области после того, как «был подавлен силами РЭБ», сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Произошло возгорание. Пострадавших нет», — написал чиновник в телеграме.

По данным местных пабликов, дрон мог попасть в завод «Кремний Эл». Это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, который в основном создает продукцию для нужд Минобороны РФ, например, выпускает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».

• Данные более 1 млн пользователей МТС-банка попали в открытый доступ, сообщил «КоммерсантЪ». В распоряжении хакеров оказалась база данных из 21 миллиона строк.

В слитых данных есть фамилии, имена и отчества, даты рождения, номера телефонов, адреса электронной почты и частичные номера банковских карт (первые шесть цифр и четыре последние).


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