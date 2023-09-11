Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 515

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Главное на 11 сентября

• В России закончились выборы в регионах. По предварительным данным ЦИК РФ, в 19 из 21 губернаторских кампаниях выиграли представители «Единой России». Все набирают более 70%.

Губернаторами Новосибирской области и Алтайского края переизбраны единороссы Андрей Травников и Виктор Томенко, которые после обработки всех бюллетеней якобы получают 76,23% и 76,16% при явке в районе 30%. В Красноярском крае и Омской области побеждают назначенные Кремлем врио губернаторов Михаил Котюков и Виталий Хоценко.

Мэром Москвы остается Сергей Собянин.

• Кандидаты «Яблока», по предварительным данным, проходят в гордумы Екатеринбурга и Великого Новгорода. Партия шла на выборы под лозунгом «За мир!»

• Главой Хакасии переизбран Валентин Коновалов (КПРФ), соперник которого из «ЕР» Сергей Сокол снялся в последний момент под предлогом состояния здоровья, но остался во главе партсписка единороссов на выборах Верховного Совета.

Коновалов после обработки более 97% протоколов получает 63,32% голосов.