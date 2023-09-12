Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 516

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 516
12 Сен 2023, 11:56

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Главное на 12 сентября

• Стоимость бензина АИ-92» и АИ-95, а также летнего дизельного топлива обновили исторические максимумы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Цена первого вида топлива выросла за день на 1,14%, до 66,22 тыс. рублей за тонну, второго — на 0,5%, до 76,8 тыс.

Дизельное топливо также побило ценовой рекорд, подорожав на 0,83%, до 69,12 тыс. рублей.

• Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, сел в поле под Новосибирском. На борту возникли проблемы с гидросистемой, судно не смогло сесть в Омске, и экипаж решил отправиться на запасной аэродром в Новосибирск, но выяснилось, что топлива не хватит, и в итоге самолёт сел в чистом поле в Убинском районе Новосибирской области неподалёку от села Каменка.

На борту, по данным МЧС, был 161 пассажир. Прокуратура сообщала о 159 пассажира и 23 членах экипажа. Обошлось без пострадавших.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).

• Вернувшегося со «спецоперации» в Украине 36-летнего контрактника обвинили в изнасиловании 10-летней падчерицей, сообщает правозащитный проект «Травмпункт». Ему вменили пункт «б» ч. 4 ст. 132 УК (действия сексуального характера в отношении ребенка младшей 14 лет). Дело рассматривал Брянский гарнизонный военный суд.

По версии следствия, в марте 2023 года контрактник, приехавший в деревню в Орловской области с передовой, ударил падчерицу и совершил над ней сексуализированное насилие. Полицию вызвала супруга. Она рассказала, что мужчина участвовал в боевых действиях в Украине в августе-ноябре 2022 года, а когда вернулся домой, «стал часто выпивать и проявлять агрессию к членам семьи».

Контрактник признал вину и получил 15 лет колонии строгого режима.


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