Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 517

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Главное на 13 сентября

• Российский бомбардировщик Су-24 разбился в Волгоградской области. В Минобороны сказали «Интерфаксу», что самолёт рухнул во время «планового учебно-тренировочного полета» без боекомплекта. Жертв и разрушений не было, сообщили местные власти.

Успели ли катапультироваться пилоты, неизвестно, отмечает Baza.

• Президент Р Ф Владимир Путин, начавший «спецоперацию» в Украине под предлогом «денацификации», назвал Анатолия Чубайса «Мошей Израилевичем».

«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется, — сказал Путин. — Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю. Чего он удрал. Может быть, связано с тем, что там идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. <…> Нафига ему это нужно, я не понимаю».

При этом Анатолия Чубайса называют тем, кто нашёл Путина в качестве кандидата в «преемники» Бориса Ельцина.

• Пожар произошёл на площадке судоремонтного Севморзавода в Севастополе «из-за ракетной атаки», сообщил глава местной администрации Михаил Развожаев. «ПВО отработало», — добавил он.

По предварительным данным, пострадало 24 человек, четверо находятся в состоянии средней степени тяжести.