Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 518

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Главное на 14 сентября

• Шесть беспилотников сбиты над Брянской областью за ночь над разным районами региона, утверждает губернатор Александр Богомаз в своём телеграм-канале. «Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Кроме того, в Валуйском городском округе Белгородской области сработала система ПВО. «Сбита воздушная цель над селом Тулянка», — сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

• Журналиста Ивана Сафронова увезли из красноярской колонии в неизвестном направлении

«По нашей информации, Ивана Сафронова этапировали из колонии ИК-7 Арейское [Красноярский край]. Уведомление ФСИН о том, что он „убыл в другое учреждение“, получили сегодня несколько человек, которые регулярно переписываются с Иваном. С чем связаны эти перемены в жизни Ивана Сафронова, неизвестно. Мы пытаемся выяснить причины происходящего и место, куда он был отправлен», — говорится в сообщении канала в поддержку журналиста «Свободу Сафронову».

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22 годам по делу о «госизмене» (ст. 275 УК). Сафронов отрицает свою вину.

• Депутат мажилиса Казахстана Максат Толыкбай предложил оградить жителей республики от российской пропаганды.

«Многим гражданам Казахстана уже надоела пропаганда России. У нас немало соотечественников, которые ведут пропаганду. Поэтому в некоторых регионах периодически возникают межнациональные проблемы. У меня дома тоже подключены российские каналы без моего разрешения», — отметил Толыкбай.