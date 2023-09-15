Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 519

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 15 сентября

• Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин сказал, что новой волны мобилизации не будет. «На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая», — заявил он RTVi.

При этом год назад, 14 сентября 2022 года Швыткин говорил то же самое: «мобилизация не требуется». Через неделю президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию, указ о которой продолжает действовать.

• Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» Финско‑российскую торговую палату («EastCham Finland»).

«EastCham Finland совместно с другой финской организацией, функционирующей под американским руководством, проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с нашей страной, принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке», — считает ведомство.

Также утверждается, что EastCham Finland сейчас занимается «своего рода консалтингом» финских компаний относительно способов покинуть российский рынок.

• США расширили санкционный реестр, который попали ещё три российских миллиардера из списка Forbes. Там оказались основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов (21-е место) и его Джахангир Махмудов, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин (занимает 36-е в рейтинге богатейших россиян) и председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев (47-е место).

В список также внесены автомобильные концерны «Москвич» и «АвтоВАЗ», а также Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «АГАТ», «Кировский завод», госкомпания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») и «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева».

