Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 520

Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 520
18 Сен 2023, 10:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 18 сентября

• Уголовное дело об «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК) завели на 26-летнего екатеринбуржца из-за комментариев о смерти Владлена Татарского в паблике, посвященном этому убитому Z-блогеру. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Мужчина, по версии следствияч, одобрил убийство Татарского. При этом он уже год находится за пределами РФ и не был задержан.

• Неизвестные подожгли конструкцию в форме буквы Z в Белгороде, сообщил глава города Валентин Демидов.

«Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-розыскные мероприятия», — написал Демидов в своём телеграм-канале.

• Федеральная антимонопольная служба потребовала от российских операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

«„МТС“, „Мегафон“, „Билайн“ и „Теле2“ должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, — говорится в заявлении ФАС. — Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов».

Служба считает, что операторы не предоставили «достаточного экономического, технологического либо иного обоснования» для взимания дополнительной платы с абонентов. Компании должны в течение месяца отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств.


Теги



Новости из рубрики:

Последние материалы
18 Сен, 10:25
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 520
15 Сен, 10:21
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 519
14 Сен, 11:57
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 518
13 Сен, 10:55
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 517
12 Сен, 11:56
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 516
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга инфо» внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов с 5 мая 2023 года