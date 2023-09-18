Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 520

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Главное на 18 сентября

• Уголовное дело об «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК) завели на 26-летнего екатеринбуржца из-за комментариев о смерти Владлена Татарского в паблике, посвященном этому убитому Z-блогеру. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Мужчина, по версии следствияч, одобрил убийство Татарского. При этом он уже год находится за пределами РФ и не был задержан.

• Неизвестные подожгли конструкцию в форме буквы Z в Белгороде, сообщил глава города Валентин Демидов.

«Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-розыскные мероприятия», — написал Демидов в своём телеграм-канале.

• Федеральная антимонопольная служба потребовала от российских операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

«„МТС“, „Мегафон“, „Билайн“ и „Теле2“ должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, — говорится в заявлении ФАС. — Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путём установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов».

Служба считает, что операторы не предоставили «достаточного экономического, технологического либо иного обоснования» для взимания дополнительной платы с абонентов. Компании должны в течение месяца отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств.