Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 521

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Главное на 19 сентября

• 19-летний контрактник, который должен был поехать на «спецоперацию», задержан в Екатеринбурге по подозрению в убийстве другого 38-летнего участника боевых действий в Украине Дмитрия Терзи, который вернулся домой на похороны брата, пишет E1 со ссылкой на источник в 32-м военном городке.

«Дмитрий выпил и уснул на лавочке, к нему подошел парень и силой забрал телефон. Потом стал требовать разблокировать его, пароли от мобильного банка. За отказ стал избивать. Полиция нашла свидетелей и задержала его. Виновником оказался молодой контрактник Степан, который должен был скоро улететь на СВО», — цитирует издание собеседника.

У Терхи была разорвана селезенка, сломаны рёбра и проткнуто легкое. Он умер в больнице.

• Омский депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) выступил против изучения «спецоперации» в школе. Дать объективную оценку действиям Кремля в Украине можно будет только после её окончания, считает зампред комитета Госдумы по науке и образованию.

«Параграфу о специальной военной операции (СВО) в новом учебнике по истории России для 11-х классов выделено 29 страниц, — напомнил Смолин в своём телеграм-канале. — <…> До сих пор все попытки вписать в учебник истории самые последние события заканчивались неудачно. Всё зависит от того, когда начинается новый исторический период, если исторический период не завершён или только начался, то тогда, наверное, нужно его обозначить в учебнике истории и написать, что, когда период будет завершён, мы впишем это в исторические концепции. Потому что „сова Минервы вылетает к ночи“».

«Дать объективную оценку можно будет только после завершения событий. С моей точки зрения, последний исторический период начинается 24 февраля 2022 года», — подчеркнул Смолин.

После начала «спецоперации» Олег Смолин выступил с антивоенной речью. Он уверял, что во время единодушного голосования по обращению к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР не думал, что может начаться полномасштабная ***** [спецоперация]. Также омский депутат выступал против законодательства об «иноагентах», он говорил, что «подобных поражений в правах не помнит со временем Гражданской войны прошлого века».

• Уголовное дело об «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК) завели на 26-летнего екатеринбуржца из-за комментариев о смерти Владлена Татарского в паблике, посвященном этому убитому Z-блогеру. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Мужчина якобы «одобрил убийство». При этом он уже год находится за пределами РФ и не был задержан.