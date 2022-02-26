Новосибирский суд смягчил режим принудительного лечения шаману Габышеву

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Суд в Новосибирске смягчил режим принудительного лечения шаману Александру Габышеву. Полгода он проведет в психиатрической больнице без интенсивного наблюдения, как это было раньше.

Заельцовский районный суд Новосибирска смягчил режим принудительного лечения шаману Александру Габышеву, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Прянишникова.

«При условии вступления постановления суда в силу следующие шесть месяцев он проведет в психиатрической больнице специализированного типа, без интенсивного наблюдения, как это было первоначально. Вопрос о том, в какой регион он будет направлен, будет решаться после вступления постановления в силу», — рассказал Прянишников.

В 2019 году якутский шаман Александр Габышев шесть месяцев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021-м был намерен «изгнать Владимира Путина». Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.



По дороге шаман рассказал, как он понимает цель своего похода: «Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун — такой, как я, — сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство».



Габышев прошел по Якутии, Забайкалью и Бурятии. Митинги в поддержку шамана и против федеральных властей проходили в Чите и Улан-Удэ. Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области во время спецоперации на федеральной трассе и перевезли в Якутию. Сопровождавшие его люди продолжили путь после его задержания. Их задержали в Иркутской области 24 сентября 2019 года. По их словам, сотрудники правоохранительных органов угрожали им обвинениями в терроризме и штурмом лагеря, если они не прекратят поход. Сторонники шамана прекратили путь.



Габышева подозревали по ч. 1 ст. 280 УК (призывы к экстремизму). ФСБ усмотрела в его высказываниях «призывы к насильственным действиям» в отношении президента Владимира Путина, рассказывали адвокаты. Его отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой признали невменяемым. Защита поставила результаты под сомнение. Габышев находился под подпиской о невыезде, но потом меру пресечения сняли. Позже шаман объявил о новом походе на Москву. Акция должна была пройти быстрее, чем предыдущая, а основное число сторонников хотело присоединиться в Иркутске.



После этого полицейские увезли его в психдиспансер и обвнили по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Назначенная экспертиза объявила его невменяемым, в феврале 2021 года Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. Учреждение в обоснование требований указало на то, что шаман «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации». Его доставляли в больницу 50 полицейских. По словам защиты, была проигнорирована позиция представителя органа опеки и попечительства, который выступил против продолжения принудительного лечения, а также суд отказал в проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы. Жалобы на решения будут поданы в кассационный суд, а также в Верховный суд РФ и ЕСПЧ. Сейчас Габышев находится в новосибирской психиатрической больнице.