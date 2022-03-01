Власти начали проверку сообщений о «минировании» школы и вуза в Новосибирске
01 Мар 2022, 13:04
«Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений», — уточнили в комиссии.
Антитеррористическая комиссия Новосибирской области начала проверку после информации о «минировании» Новосибирского госуниверситета (НГУ) и гимназии в Академгородке. Власти ищут отправителей сообщений.
Антитеррористическая комиссия Новосибирской области начала проверку после сообщений о «минировании» НГУ и гимназии №6 «Горностай», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений», — уточнили в комиссии.
Эвакуация гимназии и вуза произошла днем 1 марта. В главном корпусе НГУ работала пожарная сигнализация, к зданию также приезжала пожарная машина, писала Тайга.инфо.
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