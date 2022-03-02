Общественные слушания по достройке Крапивинской ГЭС в Кузбассе признаны состоявшимися

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Правительство Кузбасса признало состоявшимися общественные слушания о по завершению строительства Крапивинской ГЭС. Ранее противников гидросооружения не пускали на заседания.

Правительство Кузбасса признало итоги общественных слушаний по завершению строительства Крапивинской ГЭС. Теперь власти будут определять инвестора-застройщика и организацию, которая приступит к разработке проектной документации, сообщили в правительстве региона. Ранее против строительства объекта выступали местные жители, которые говорили о потенциальном вреде природы, однако их не пустили на слушания.

Чиновники заметили, что встречи были проведены с жителями четырех муниципалитетов, которые находятся рядом с объектом. По сообщению пресс-службы регионального правительства, всего в слушаниях приняли участие всего 411 человек.



"Специалисты подчеркнули, что достройка Крапивинской ГЭС позволит улучшить водоснабжение жителей, промышленности и сельского хозяйства, кроме того, в регионе будет создан запас пресной воды. Проект позволит развивать малый и средний бизнес: рыболовство, водный туризм, создать новые рабочие места", - сказано в сообщении.



Ранее Тайга.инфо писала, что около 50 человек не смогли 24 февраля попасть на общественные слушания в поселке Осиновое Плёсо по проекту Крапивинской ГЭС в Кузбассе. Сотрудники полиции встали около двери и не пускали местных жителей.

Правительство Кузбасса и «РусГидро» договорились о сотрудничестве по проекту Крапивинского гидроузла. В 2020 году заявлялось о планах за пять лет достроить Крапивинскую ГЭС. В регионе прошли пикеты против решения.

А в 2021 году об интересе к проекту заявили в корпорации En+, связанной с олигархом Олегом Дерипаской. Утверждалось, что мощность Крапивинской ГЭС составит 345 МВт, а цена — 20 млрд рублей.

Строительство гидроузла мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато еще в 1976 году. Тогда целью было создание водохранилища для водозабора, а также создание эффективного источника генерации и защита территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. Проектом гидроузла, который выполнил институт Ленгидропроект, предусмотрена дорога по гребню плотины, которая придет на смену паромной переправе.

Строительство гидроузла было приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием. К тому моменту было выполнено порядка 50% работ. Но в 2012 году, когда Аман Тулеев был губернатором, власти снова вернулись к вопросу. «Я собрал внеочередную сессию депутатов всех уровней, пригласили общественную палату, ученых из Академгородка и представителей ученых-экологов из Томска и Новосибирска, и мы приняли осознанное совместное решение о недопущении строительства ГЭС на реке Томь. Наше решение в то время поддержало и население», — говорил Тулеев.

Строительство ГЭС может привести к затоплению территорий, протяженностью «сотни километров». Придется очищать пойму и вырубать лес, что негативно скажется на экологии Крапивинского района и всей области. Кроме того, будут подтоплены поселения и садовые товарищества, уровень загрязнения Томи только вырастет, а водохранилище может превратиться в «сточную канаву», считает Тулеев.