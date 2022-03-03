Радиобудку «Серебряного дождя» обстреляли в Красноярске

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Радиобудку «Серебряного дождя» обстреляли в Красноярске
03 Мар 2022, 13:41

В Красноярске неизвестные обстреляли будку радио «Серебряный дождь». Пострадавших нет.

Радиобудку «Серебряного дождя» расстреляли в Красноярске на острове Отдыха. Об этом радиостанция сообщила в тг-канале. Пострадавших нет.

По информации NGS24.RU, три пули в стекле обнаружили радиоведущие, пришедшие на эфир — все произошло ночью. Директор станции Алексей Аверин подал заявление в полицию.

Ранее радиостанция объявила о прекращении и вещания в привычном режиме, сняв с эфира все программы, кроме музыки и новостей.

«Просто говорить не можем. Врать не хотим», — заявили журналисты.

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