Радиобудку «Серебряного дождя» обстреляли в Красноярске
© t.me/Silverrainradio
В Красноярске неизвестные обстреляли будку радио «Серебряный дождь». Пострадавших нет.
Радиобудку «Серебряного дождя» расстреляли в Красноярске на острове Отдыха. Об этом радиостанция сообщила в тг-канале. Пострадавших нет.
По информации NGS24.RU, три пули в стекле обнаружили радиоведущие, пришедшие на эфир — все произошло ночью. Директор станции Алексей Аверин подал заявление в полицию.
Ранее радиостанция объявила о прекращении и вещания в привычном режиме, сняв с эфира все программы, кроме музыки и новостей.
«Просто говорить не можем. Врать не хотим», — заявили журналисты.
Новости из рубрики:
Мнения
Три дня, которые изменили мир
Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
Последние материалы
СГК запускает десятилетнюю инвестпрограмму в Новосибирске за 20,5 млрд Жительницу Бурятии арестовали за антивоенный пикет Замкомандующего «сибирской» армией погиб в Украине Новосибирский волейбольный центр «Локомотив-Арена» получил скоростной LTE-интернет Компания H&M закрыла магазины в городах Сибири
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"
Мы в Facebook