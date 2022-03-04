Сибиряки массово начали скупать лекарства на «черный день»

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Жители Сибири выстроились в очереди в аптеки за запасами на «черный день». Востребованность отдельных категорий лекарств, прежде всего для лечения сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, выросла втрое.

В аптеках Новосибирска и Красноярска массово скупают лекарства. Люди стоят в очередях, сообщает «Коммерсант».

По данным исполнительного директора Ассоциации фармацевтических организаций Новосибирска (АФОН) Эдуарда Майера, за последние дни продажи лекарств в аптеках выросли не менее чем на 20−25%: «Закупает же народ гречку, и тут то же самое. Растет инфляция, и люди опасаются дефицита».

Число покупателей выросло и в красноярских аптеках. Так, в интернет-аптеке «Енисеймед проф» рассказали о росте спроса на отдельные категории лекарственных средств, в первую очередь сердечно-сосудистой группы и гормоны: «Спрос, конечно, вырос. Люди закупают импортные препараты, но активнее всего берут „хроники“ — те, кто пожизненно сидит на каких-то препаратах». В компании уточнили, что спрос на такие категории лекарств вырос в три раза.

«С середины февраля наша сеть аптек начала закупку препаратов на склад, опасаясь роста цен на фоне растущих курсов валют. Минимум на полгода запас лекарств для льготников создается. С розницей ситуация сложнее, но тоже под контролем. Запасы есть и у нашей сети, и у крупных российских дистрибьюторов минимум на шесть месяцев», — цитирует руководство «Губернских аптек» депутат красноярского заксобрания Илья Зайцев на своей странице в инстаграме.

По данным Зайцева, в первую очередь были закуплены (и продолжают закупаться) препараты для льготников с сахарным диабетом и болезнями сердца, астматиков и детей с муковисцидозом.

Майер отметил, что аптеки закупают лекарства, «чтобы продать их подороже».

«На фоне происходящего сейчас в мире ускорилась инфляция. Рост цен довольно высокий. Аптеки мощно закупились по старым ценам и теперь продают по новым. Народ воспринял это как сигнал, что надо тоже закупаться», — завил он, назвав ажиотажный спрос избыточным.

В восьми из десяти аптек в Новосибирске и Красноярске, по данным издания, пропал немецкий препарат для профилактики йоддефицитных заболеваний «Йодомарин». Его отсутствие фармацевты объясняли проблемами у поставщиков.

«На рынке присутствуют панические настроения, люди ожидают возможного роста цен на лекарственные препараты, также предполагаются перебои в лекарственном обеспечении в связи с логистическими проблемами. Вполне естественно, что люди пытаются себя обезопасить и сделать запас „на черный день“», — подчеркнул директор по развитию аналитической компании «АРЭНСИ фарма» Николай Беспалов.

По словам Беспалова, подобный ажиотаж наблюдался во время кризисов 2014—2015 годов и в первую волну коронавируса в 2020 году. При этом эксперт считает, что подобные запасы имеет смысл делать только пациентам, страдающим хроническими заболеваниями (на 3−6 месяцев), остальным достаточно пополнить домашнюю аптечку продукцией первой необходимости.

«Говорить сейчас о реальных проблемах с лекарственным обеспечением не стоит. В товаропроводящей цепочке всегда накоплены запасы до полугода, также компании-производители, как правило, имеют запасы фармацевтических субстанций на 2−4 месяца, — считает он. — В нормальных условиях этого хватит почти на год для бесперебойного обеспечения потребностей рынка».

Беспалов уточнил, что в стране производится только 15−20% всех фармсубстанций, остальное закупается за границей, в основном в Китае и Индии — на них совокупно приходится 75% поставок. «Даже если представить себе ситуацию прекращения поставок с Запада, большая часть сырья легко будет замещена китайскими поставщиками. Может не на 100%, но на 90−95% точно», — предположил он.

Представитель «АРЭНСИ фарма» предложил россиянам переходить на закупку аналогов, в том числе отечественного производства, которые в среднем стоят «в три раза дешевле иностранных, а с точки зрения качества в большинстве случаев это абсолютные эквиваленты».

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