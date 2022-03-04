Украина. День девятый

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Президент РФ Владимир Путин объявил военную спецоперацию в Украине. Мировое сообщество накладывает экономические санкции на Россию.

Тайга.инфо собирает всё самое главное в онлайне о военной спецоперации в Украине, объявленной Путиным, и реакциях на нее.

13:13 В российском «Яндексе» набирает популярность запрос «как живут в Северной Корее», обратил внимание Znak. Интерес к КНДР вырос на фоне нарастающей изоляции России от внешнего мира.

Северная Корея — тоталитарное милитаристское государство во главе с Ким Чен Ыном, внуком «великого вождя нации» Ким Ир Сена. В стране поголовная трудовая обязанность, очень низкие доходы населения, наблюдается ограниченность в продуктах и товарах, а также высокий уровень бедности. В стране нет глобального интернета, но есть очень жесткие законы, в том числе тюрьма за нелестные высказывания о вожде или КНДР.

12:56 Бывший новосибирский депутат Госдумы Вера Ганзя прокомментировала законопроект об уголовной ответственности за публикации о российских военных, которые посчитают «недостоверными». Сегодня Госдума обсудит поправки.

«Вопрос — кто будет определять, фейк это или нет? Понятно, что за свои слова надо отвечать. Каждому. Особенно политикам. Но не пострадают ли те, кто просто обнародует нелицеприятную правду? Например, журналисты, — отметила Ганзя в своем телеграм-канале. — И еще один вопрос меня очень-очень интересует. Если специальная операция российской армии была засекречена, а никто и предположить не мог ничего подобного, почему американцы вывезли своих дипломатов из Киева за две недели до этой операции? И гражданам своим велели убираться из страны. Откуда у них инфа, интересно?»

12:51 Пользователи твиттера сообщают, что в новосибирской IKEA во время гигантских очередей перед закрытием вечером 3 марта прошел одиночный антивоенный пикет.

Фото twitter.com/alexsandrova888

12:32 Центробанк России снизил комиссию на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12% для физических и юридических лиц. Решение принято для «выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности», говорится в сообщении ЦБ.

12:25 Главное к полудню

• «Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — заявил Путин на заседании Совбеза Р Ф .

• Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован. Пострадавших и жертв нет, сообщила ГСЧС Украины.

• По данным украинских СМИ, основные усилия российских военных сосредоточены на окружении Киева.



12:04 Аналитический обзор от «Ак Барс Финанс» сегодня такой: «Мы приостанавливаем действие наших инвестиционных идей в связи с исключительными рыночными условиями. Вместе с тем, мы продолжим осуществлять мониторинг макроэкономических и корпоративных новостей, проводить анализ отчетности эмитентов, информируя клиентов о существенных фактах по крупнейшим эмитентам фондового и долгового рынков».

Ранее в эфире РБК эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов выпил газировку за смерть фондового рынка в России: «Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, интересен, покойся с миром, дорогой товарищ. В крайнем случае, буду работать Дедом Морозом, как 25 лет назад».



11:53 Гендиректор Airbnb заявил, что онлайн-сервис по бронированию жилья приостанавливает работу в России и Белоруссии.

11:35 Одиночные антивоенные пикеты в Иркутске. По данным «Иркутского инсайдера», 3 марта были задержаны семь человек.

11:27 Приостановка членства России в Совете Европы не приведет к возвращению смертной казни, заявила РИА Новости омбудсмен Р Ф Татьяна Москалькова. Она назвала пожизненное заключение адекватной мерой наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

11:13 Сегодняшняя передовица нового выпуска газеты «Якутск Вечерний». 3 марта тираж издания с антивоенной обложкой отказались продавать в киосках «Горпечати».

t.me/yakutsk_vecherniy

11:07 Проект GlobalChek уточнил информацию по поводу блокировок магазинов приложений для Apple и Android.

«Блокируются домены apps.apple.com и play.google.com. При этом приложения магазинов на устройствах обращаются к другим, служебным хостам, поэтому пока работают. Вероятно, ожидалось, что это заблокирует магазины, но все пошло не по плану», — отметили в GlobalChek.

10:17 Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения специальной операции в Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью ТАСС.

Ранее США заявили о введении «полных блокирующих» санкций против 42 российских компаний, которые в основном занимаются производством авиационной и боевой техники.

10:15 Компания Google приостановила продажу контекстной рекламы в России. В том числе на YouTube.

10:04 Уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился, пожар не затронул основное оборудование, сообщили в МАГАТЭ.

09:59 Независимое томское издание «ТВ2» заблокировано с утра и недоступно. Причина блокировки неизвестна, сейчас сайт открывается с некоторых устройств, отметила редакция.

«Мы пытались рассказывать обо всем происходящем честно, в соответствии с нашими профессиональными правилами. Пока ТВ2 можно читать в соцсетях и через VPN. В настоящий момент принимаем решения о дальнейшем. Всем удачи», — сообщили в «ТВ2».

09:52 Красноярский сайт «Проспект Мира» стал недоступен. Он подвергся DDoS-атаке, сообщило издание.

«От первой волны отбились, прямо сейчас сайт доступен», — отметили в редакции.

Главное на утро 4 марта

• Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.

• В России заблокирована «Медуза» (власти РФ считают СМИ-иноагентом). Также сообщается о частичных блокировках BBC, фейсбука, перестали открываться сайты «Радио Свобода» (власти РФ считают СМИ-иноагентом) и DW.

• Также пользователи столкнулись с проблемами с доступом к App Store и Google Play.

• Пресс-служба «Энергоатома» сообщила, что пожарные не могли приступить к тушению крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, в которую могли попасть снаряды. По данным на утро, обстрелы прекратились.

• В пригородах Киева и Мариуполя продолжаются бои. Днем украинская сторона заявила о возвращении контроля над Бучей на северо-западе от столицы.

• Следователи Гаагского трибунала выехали в Украину.