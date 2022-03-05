«Пятерочка» ввела ограничение на закупку продуктов

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«Пятерочка» ввела ограничение на закупку продуктов
05 Мар 2022, 15:11

Магазины Х5 Group ограничивают большие объемы закупки покупателями некоторых товаров. В компании назвали решение «временной мерой».

Сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» вводят ограничение на закупки товаров в своих магазинах, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую ими X5 Group.

«Для того, чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет „Vprok.ru Перекресток“ ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров», — рассказали в компании.

Подобная «временная мера позволит нормализовать ситуацию в условиях достаточных запасов и обеспечить покупателей товарами первой необходимости в необходимых объемах». В X5 Group заявили, что ищут решения для обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей.

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