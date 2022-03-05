Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупные поставщики уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

09:57 Сингапур ввел экономические санкции против России. Правительство страны и ее ЦБ не будут инвестировать в новые ценные бумаги правительства и Центробанка РФ , кроме того, Сингапур запретил своим финансовым институтам проводить операции, «которые способствовали бы привлечению капитала, в том числе кабмином РФ и Центробанком РФ», передает РИА Новости.

Сингапур также запретил поставку в РФ всех товаров военного назначения, электроники, компьютеров.

09:52 Томский активист Денис Карагодин, расследующий убийство своего прадеда во время массовых репрессий 1930-х годов, заявил, что продолжит работу в России.

09:50 Италия арестовала яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, который считается близким к президенту РФ Владимиру Путину, сообщила газета La Repubblica.

Главное на утро 5 марта



• Роскомнадзор заблокировал фейсбук из-за «дискриминации российских СМИ»: «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру» и «Газета.ру». При этом многие независимые российские СМИ были вынуждены прекратить работу после блокировок или предупреждений Роскомнадзора из-за событий в Украине.



• Твиттер в России также заблокирован.

• «Ашан» ограничил продажи в одни руки ряда социально значимых товаров, в том числе муки и сахара. Телеграм-канал «Москвач» опубликовал фото с объявлением о том, что один человек не может за раз купить более 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 10 кг муки и трех пачек соли.

• Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию «из-за текущих геополитических событий», сообщают агентство Bloomberg и The Verge со ссылкой на письмо, полученное редакциями. Приостановка поставок касается не только смартфонов, но и бытовой техники, а также электронных компонентов, отметил источник Bloomberg. Компания занимала второе место на российском рынке смартфонов.